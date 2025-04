Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Großer Polizeieinsatz aufgrund einer Versammlungslage

Saarlouis (ots)

Am Samstagnachmittag fand in der Innenstadt von Saarlouis anlässlich einer Versammlungslage ein größerer Polizeieinsatz statt. Nahezu zeitgleich zogen zwei unterschiedlich gesinnte Versammlungsgruppierungen mit jeweils mehreren hundert Teilnehmern durch die Straßen der Innenstadt. Dies führte zu kurzzeitigen Staubildungen und entsprechend temporären Behinderungen. Im Anschluss an die Aufzüge sammelten sich die Versammlungsteilnehmer auf dem Kleinen Markt und in der Französischen Straße, wo die jeweiligen Abschlusskundgebungen stattfanden. Zum Schutz der Versammlungsteilnehmer und zur Unterbindung von Störungen war die Polizei mit zahlreichen Kräften vor Ort im Einsatz. Hierdurch konnte ein überwiegend reibungsloser Ablauf gewährleistet werden. Vereinzeltes Fehlverhalten einiger Personen führte zu polizeilichen Einschreitsituationen, auch um weitere Eskalationen zu verhindern. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

