Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Cannabis-Plantage entdeckt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (07.05.2025) einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Wohnung an der Bismarckstraße unerlaubt Cannabis angebaut zu haben. Nach Hinweisen von Bewohnern durchsuchten die Beamten die Wohnung. Sie fanden und beschlagnahmten eine Aufzuchtanlage für Cannabis und rund ein Kilogramm Marihuana. Die Beamten setzten den 42-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

