POL-EU: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster Mann angetroffen

Euskirchen (ots) - Zwei unbekannte weibliche Tatverdächtige entwendeten am 11. Dezember 2024 aus einem Modegeschäft in der Neustraße zwei Parka der Marke JOOP und verstauten diese im mitgeführten Kinderwagen. Fotos und Personenbeschreibungen finden sich hier: https://polizei.nrw/fahndung/163216 Sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten. ...

