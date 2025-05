Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Betonwand und Höhenkontrolle geprallt - Drei Leichtverletzte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Ausgang des Wagenburgtunnels sind in der Nacht zum Mittwoch (07.05.2025) drei Insassen eines Mercedes leicht verletzt worden. Der 23 Jahre alte Fahrer des Mercedes war gegen 01.10 Uhr im Wagenburgtunnel Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor dem Tunnelausgang geriet er aus unbekannten Gründen nach rechts und prallte gegen eine Betonleitwand. Anschließend schleuderte er gegen weitere Betonleitwände sowie ein Gerüst, das der Höhenbegrenzung dient und kam außerhalb des Tunnels zum Stehen. Sowohl der Fahrer, als auch seine 24 und 25 Jahre alten Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen sein. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an, der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 14.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

