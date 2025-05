POL-S: Unfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Knapp zwei Stunden hat ein Lastwagen nach einem Unfall am Dienstagmorgen (06.05.2025) in der Böblinger Straße die Gleise der Stadtbahn blockiert. Ein 64 Jahre alter Mann fuhr gegen 09.30 Uhr mit seinem Lastwagen in der Leonberger Straße Richtung Böblinger Straße und wollte nach rechts in die Böblinger Straße abbiegen. Dabei missachtete er ...

