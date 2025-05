Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann entblößt sich vor 58-Jähriger

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann hat am Dienstagvormittag (06.05.2025) in einem Gebäude an der Kriegsbergstraße eine 58 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 58-jährige Reinigungskraft ging kurz nach 10.00 Uhr in ihr Arbeitszimmer und traf dort auf den Tatverdächtigen, der ihre Arbeitskleidung angezogen hatte. Der 26-Jährige zog dann die Hose herunter, zeigte sein Glied und machte obszöne Bewegungen mit der Hüfte. Die Frau flüchtete aus dem Zimmer und verständigte Mitarbeiter, welche die Polizei alarmierten. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

