Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher klauen Fahrräder

Von Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte eine Vielzahl von Rädern aus einem Geschäft bei Göppingen.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag 11.30 Uhr und Montag 7 Uhr. An dem Firmengebäude in der Autenbachstraße in Jebenhausen hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten ins Innere. Dort durchsuchten sie wohl sämtliche Räumlichkeiten. Insgesamt klauten die Unbekannten etwa 30 verschiedene Fahrräder und Fahrradhelme. Für den Abtransport benötigten die Diebe wohl ein größeres Fahrzeug. Dies muss eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist bzw. die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 07161/63-2360 zu melden.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

