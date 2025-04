Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionistische Handlung in Bochum - Polizei bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Am Samstagabend, 26. April, kam es in der Parkanlage "Saure Wiese" in Bochum-Engelsburg zu einer exhibitionistischen Handlung.

Eine 25-jährige Frau aus Bochum wurde gegen 19 Uhr von einem unbekannten Mann in der angrenzenden Parkanlage Ahbachstraße/Siemensstraße belästigt, der sein Geschlechtsteil entblößt und eindeutige sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben soll. Der unbekannte Mann soll anschließend in Richtung Steinhagen weitergegangen sein. Die Frau befand sich zum Tatzeitpunkt alleine in der Parkanlage und verließ diese nach dem Vorfall umgehend.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, 18-19 Jahre alt, circa 1,70 m groß, helle Hautfarbe, schmaler Körperbau, (wahrscheinlich) blaue Augen, kurze blonde, hochgegelte Haare; er soll ein rotes Oberteil, eine kurze Jeanshose und weiße Schuhe getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909-8405 beim Kriminalkommissariat oder der Kriminalwache unter 0234 909-4441 (24/7-Erreichbarkeit) zu melden.

