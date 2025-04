Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne-Wanne: Zeugen gesucht

Herne (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag, 26. April, in eine Wohnung an der Tellstraße in Herne-Wanne eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen 13.30 und 14.55 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Tellstraße. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Einem Nachbarn fielen im Hausflur zwei verdächtige Frauen auf, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten.

Beide Frauen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Sie werden als 160 bis 170 cm groß, schlank und "rumänisch" beschrieben. Die Haare sollen schwarz, glatt und schulterlang sein. Außerdem trugen beide schwarze Kleidung. Eine soll eine Kunstlederjacke getragen haben, die andere einen Verband am rechten Unterarm.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann helfen?

Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell