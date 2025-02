Polizei Bielefeld

POL-BI: Überführung dank Banking-App

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Bielefelder schlich sich am Freitag, 21.02.2025, in die Mitarbeiterräume zweier Geschäfte und nahm Wertgegenstände an sich. Ein betroffener Mitarbeiter fand heraus, wo sich der Dieb aufhielt und sorgte so für eine schnelle Ergreifung des Täters.

Der 50-jährige Bielefelder betrat gegen 17:45 Uhr ein Firmengebäude an der Straße Am Stadtholz. Ein Mitarbeiter bemerkte den Mann in einem Büro und schickte ihn weg. Anschließend stellte ein weiterer Mitarbeiter fest, dass Kopfhörer und eine Geldbörse aus seiner Jacke fehlten.

Der Geschädigte sah in seiner Banking-App nach und konnte erkennen, dass eine Abbuchung in einem nahegelegenen Discounter vorgenommen worden war. Er verständigte sofort die Polizei und gab den Beamten die Beschreibung des Täters durch.

Die eingesetzten Polizisten konnten den Tatverdächtigen noch am Ausgang des Discounters stellen.

In seinen Taschen fanden sie sowohl die vermissten Kopfhörer und die Geldbörse, als auch weiteres Diebesgut aus einer Tat, die er wenige Stunden zuvor begangen hatte.

Zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr hatte er ein Modegeschäft an der Niedernstraße aufgesucht und eine Geldbörse aus der Handtasche einer Mitarbeiterin gestohlen.

Die Beamten übergaben der Mitarbeiterin ihre Geldbörse. Auch der Einkauf im Discounter konnte rückgängig gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell