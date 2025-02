Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Bankmitarbeiter überlistet Seniorin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Betrüger gelangte am Freitag, 21.02.2025, an die Bankkarte und die dazugehörige PIN, indem er sich einer Seniorin gegenüber als Bankmitarbeiter ausgab und sie in einem Mehrfamilienhaus an der Westfalenstraße aufsuchte.

Die Seniorin erhielt gegen 15:30 Uhr einen Anruf mit anonymer Nummer. Der Mann am Apparat gab sich als Bankmitarbeiter aus und gaukelte der älteren Dame vor, er hätte auffällige Kontobewegungen bemerkt. Dann riet er der Bielefelderin, das Konto zu sperren und eine neue EC-Karte zu beantragen. Dafür müsse sie in die Bankfiliale kommen.

Die Bielefelderin willigte ein, wies den Anrufer jedoch darauf hin, dass sie nicht mobil sei. Der Betrüger bot daraufhin an, einen Mitarbeiter zu schicken und ihre Karte an der Haustür entgegen zu nehmen. Noch bevor die Person an der Tür erschien, wurde die ältere Dame mehrfach angerufen, wobei ihr auch die PIN abverlangt wurde.

Gegen 15:50 Uhr klingelte der unbekannte Täter an der Tür des Mehrfamilienhauses an der Westfalenstraße, in der Nähe des Stadtrings. Er stellte sich als Bankmitarbeiter mit dem Namen "Fernandez" vor und nahm die EC-Karte an sich.

Nachdem der Mann verschwunden war, kamen der Seniorin Zweifel. Sie nahm Kontakt mit der Polizei auf und fand heraus, dass bereits eine Buchung von ihrer Karte getätigt wurde.

Der Abholer war zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und hatte dunkle Haare. Er trug eine dunkelblaue, hüftlange Winterjacke und hatte eine dunkle Aktentasche bei sich. Er sprach Hochdeutsch.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

