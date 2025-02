POL-BI: Täter nimmt Goldkette an sich

Bielefeld (ots) - LR / Bielefeld / Herford - Der seit Donnerstag, 20.02.2025, vermisste 52-jährige Mann, ist durch die Polizei in Herford angetroffen worden. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Polizei Bielefeld bittet darum, das veröffentlichte Foto und die Angaben über die vermisste Person zu löschen. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld Leitungsstab/ ...

