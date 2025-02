POL-BI: Nach Unfall flüchtig: E-Scooter-Fahrer reagiert mit Schlägen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Mann überfiel am Samstag, 22.02.2025, einen Jugendlichen am Willy-Brandt-Platz und raubte seine Kette. Die Polizei sucht Zeugen. Der 17-Bielefelder hielt sich vor einer Veranstaltungshalle auf, als ein Mann auf ihn zuging, der zuvor mit einer Gruppe vor der Halle gestanden hatte. Er nahm den 17-Jährigen in den "Schwitzkasten" und entwendete dabei seine ...

