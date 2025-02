POL-BI: Mann zündet Sperrmüll an

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Betrüger gelangte am Freitag, 21.02.2025, an die Bankkarte und die dazugehörige PIN, indem er sich einer Seniorin gegenüber als Bankmitarbeiter ausgab und sie in einem Mehrfamilienhaus an der Westfalenstraße aufsuchte. Die Seniorin erhielt gegen 15:30 Uhr einen Anruf mit anonymer Nummer. Der Mann am Apparat gab sich als Bankmitarbeiter aus und gaukelte der älteren ...

