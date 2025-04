POL-SU: Tatverdächtiger nach Diebstahl aus geparktem Fahrzeug vorläufig festgenommen

Hennef (ots) - Aus bislang ungeklärten Gründen ist gestern Nachmittag (08. April) ein 56-jähriger Mann mit seinem VW auf der Westerwaldstraße (B8) in Hennef-Uckerath in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw kollidiert. Der Siegburger wurde dabei verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Nach Zeugenangaben fuhr der Mann gegen 16.10 Uhr auf der B8 von Altenkirchen in Richtung Hennef Ortsmitte. In ...

