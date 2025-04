POL-SU: Ein Verletzter nach Zusammenstoß mit Lkw

Troisdorf (ots) - Ein unbekannter Dieb verschaffte sich am Montag (7. April), gegen 12.30 Uhr, unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Kurgasse in Troisdorf. Der dunkelhaarige Mann, etwa 30 bis 35 Jahre alt, gab vor, den Wasserdruck nach einem Rohrbruch im Nachbarhaus überprüfen zu müssen. Der Mann klingelte an der Tür der Troisdorferin und bat um Zugang zur Wohnung, um den Wasserdruck zu messen. ...

mehr