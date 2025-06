POL-PDNW: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots) - Im Zeitraum vom 28.05.2025 bis 01.06.2025 fand in Bad Dürkheim das diesjährige Stadtfest statt, welches aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig verlief. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Innenstadtbereich zu mehreren Sachbeschädigungen. So wurden an zwei geparkten Fahrzeugen in der Kirchgasse die Außenspiegel beschädigt. In der Schlosskirchenpassage wurde ein geparkter ...

mehr