POL-EU: Steinewerfer am Bahnhof Bad Münstereifel mit vier beschädigten Pkw

53937 Schleiden / Wolfgarten (ots) - Am Samstag (22. Februar) kam es gegen 09.25 Uhr im Einmündungsbereich der B 265 zur L 249 zu einem Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen befuhr mit vier weiteren Insassen die B 265 in Richtung Gemünd und bog an der Einmündung zur L 249 nach rechts in Richtung Wolfgarten ab. Hierbei geriet der Pkw ins Rutschen und stieß linksseitig ...

mehr