Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Reichental - In Gaststätte eingebrochen

Gernsbach, Reichental (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Kaltenbronner Straße haben die Beamten des Polizeipostens Gernsbach die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit zwischen Dienstag, 15 Uhr und Mittwoch, 10:30 Uhr, soll sich ein bislang Unbekannter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Lokals verschafft haben und Münzgeld in Höhe von rund 150 Euro entwendet haben. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07224 3663 entgegengenommen.

/af

