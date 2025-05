POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Auto - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Am Mittwochmorgen kam es an der Kreuzung Zeppelinstraße/ Angelweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 60-jährigen VW-Fahrer und einem 54-jährigen Fahrradfahrer. Gegen 9 Uhr fuhr der VW-Fahrer die Zeppelinstraße in Richtung Berliner Straße entlang, um an der Kreuzung Angelweg links abzubiegen. Zeitgleich fuhr der Fahrradfahrer dem Auto-Fahrer ...

mehr