Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrer durch Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es an der Kreuzung Zeppelinstraße/ Angelweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 60-jährigen VW-Fahrer und einem 54-jährigen Fahrradfahrer.

Gegen 9 Uhr fuhr der VW-Fahrer die Zeppelinstraße in Richtung Berliner Straße entlang, um an der Kreuzung Angelweg links abzubiegen. Zeitgleich fuhr der Fahrradfahrer dem Auto-Fahrer auf der Zeppelinstraße entgegen. Beim Abbiegen übersah der 60-Jährige den 54-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. Durch den Verkehrsdienst Heidelberg wurden die weiteren Ermittlungen übernommen.

