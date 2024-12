POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Betriebserlaubnis

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Dienstagnachmittag (03.12.2024) soll eine 28-jährige Frau einen 34-jährigen Mann in einer Wohnung in der Tauscherstraße bedroht haben. Gegen 16.40 Uhr kam es zu einem Streit zwischen der 28-Jährigen und dem 34-Jährigen. Im Zuge des Streits soll die 28-Jährige offenbar den 34-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Verletzt wurde niemand. Die Frau befand sich offenbar in ...

mehr