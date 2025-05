Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

In Senden kam es am Wochenende zu vier Aufbrüchen von Transportern. Die Tatorte liegen am Kapellenfeld, Am Mühlenbach sowie an der Mühlenstiege. In allen Fällen schlugen die Täter Scheiben ein und entwendeten Werkzeuge. Passiert ist das zwischen 16 Uhr am Samstag (24.05.25) und 11 Uhr am Sonntag (25.05.25).

An der Straße Kapellenfeld beobachtete ein Zeuge zwei Personen, die nach dem Aufbruch in einem silbernen Passat in Richtung Am Schloßpark flüchteten. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

-männlich -circa 1,80 Meter groß -schlanke Statur -kurze, schwarze Haare -dunkles Oberteil -helle Hose

Person 2:

-männlich -rund 1,85 Meter groß -schlanke Statur -kurze, schwarze Haare -dunkle Kleidung

Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell