Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Jugendliche sexuell belästigt

Recklinghausen (ots)

Nach einer sexuellen Belästigung am Sonntagabend sucht die Polizei einen unbekannten Mann.

Gegen 19:00 Uhr lief eine 15-Jährige aus Gelsenkirchen von der Bushaltestelle am Willy-Brandt-Ring in Richtung Busbahnhof. Dort soll sie von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Kurze Zeit später soll er ihr an das Gesäß gefasst haben. Als die Gelsenkirchenerin weglaufen wollte, habe der Unbekannte ihr an den Haaren gezogen. Im Anschluss ging er zu einem nahegelegenen Restaurant. Der Mann soll eine lilafarbene Jacke getragen haben. Eine weitere Beschreibung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell