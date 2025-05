POL-COE: Lüdinghausen, L835/ Angetrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Es gelang Unbekannten am Sonntag (25.05.25) nicht, in eine Gaststätte an der Daldruper Straße in Hiddingsel einzubrechen. Zwischen 4.30 Uhr und 10 Uhr liegt die Tatzeit. Es gelang nicht, eine Tür aufzubrechen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

