Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen B474; Verkehrsunfall mit verstorbenem Autofahrer

Coesfeld (ots)

Am 24.05.2025 befuhr ein 59-jähriger Mann aus Sande (Niedersachsen) gegen 18:20 Uhr mit seinem PKW die Bundesstraße 474, aus Richtung der A43 kommend, in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Vor dem Kreuzungsbereich B474 / K 28 / Hiddingseler Str. kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab, befuhr den Grünstreifen, geriet in den Straßengraben und kam dort mit seinem PKW zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug gerettet und im Rahmen der Ersten Hilfe bis zum Eintreffen der eingesetzten Rettungskräfte betreut. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 58-Jährige. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Die Unfallaufnahme vor Ort erfolgte mit Unterstützung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams. Die Bundesstraße 474 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme bis um 21:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen in Bezug auf die Unfallursache dauern an.

