Coesfeld (ots) - Einen grauen Ford Focus haben Unbekannte an der Kreuzstraße in Lette aufgebrochen. Zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch (21.05.25) und 7.30 Uhr am Donnerstag (22.05.25) schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Geldbörse, die sich in der Mittelkonsole befand. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und ...

