POL-CUX: Unfall auf der A27 - Autobahn mehrere Stunden gesperrt

LKW fährt auf Stauende auf - mehrere Verletzte

BAB 27 / Bremerhaven. Auf der A27, in Fahrtrichtung Bremen, hat sich gegen 15.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Aus bislang unbekannten Gründen übersah ein Lkw-Fahrer das Stauende vor der Baustelle an der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf und kollidierte mit drei Fahrzeugen. Der Lkw-Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrerhaus gerettet werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Personen aus den anderen Fahrzeugen wurden leicht verletzt. Die Autobahn ist zurzeit ab der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt und wird aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsarbeiten vermutlich noch einige Stunden gesperrt bleiben müssen.

