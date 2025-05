POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße/Einbruch in Kindergarten

Coesfeld (ots) - Am gestrigen Nachmittag bemerkten zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Alfred-Delp-Straße in Lüdinghausen Beschädigungen an ihrer Balkontür, die auf einen versuchten Einbruch schließen lassen. Der Tatzeitraum kann nicht weiter eingeschränkt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: ...

