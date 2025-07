Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Vorfahrt genommen: Motorradfahrer schwer verletzt

Gaggenau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochmittag ein 21 Jahre alter Motorradfahrer zugezogen, nachdem ihm an der Kreuzung der L79a zur B462 und Straße "Am Sauberg" die Vorfahrt genommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 28-jährigen Autofahrerin gegen 12:50 Uhr in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem in Richtung Selbach fahrenden Suzuki-Lenker zusammen. Der 21-Jährige wurde von seinem Zweirad abgeworfen und wurde nach einer notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die mutmaßliche Unfallverursacherin dürfte mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Den Sachschaden schätzen die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

/wo

