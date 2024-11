Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Fahrraddiebe in Dortmund Brackel auf frischer Tat festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1035

Zeugen meldeten am Donnerstag (21. November) gegen 13 Uhr zwei Männer, die sich in verdächtiger Weise an Fahrrädern am Hallenbad in Brackel zu schaffen machten. Die Polizei konnte die beiden Männer noch am Tatort festnehmen.

Die Zeugen meldeten der Polizei zwei Männer, die sich im Gebüsch hinter dem Hallenbad Brackel aufhielten. Die beiden Personen schleppten die Fahrräder in das Gebüsch und hantierten dort an den Fahrrädern herum. Die Polizei konnte die beiden Männer im Gebüsch ausmachen und sofort festnehmen.

Insgesamt fanden die Beamten drei Fahrräder (zwei E-Bikes und ein Kinderfahrrad) in und neben dem Gebüsch auf und stellten diese sicher. Zeitgleich meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei, um den Diebstahl von zwei E-Bikes anzuzeigen.

Die Polizei stellte fest, dass es sich bei den beiden E-Bikes am Hallenbad Brackel um die Fahrräder handelte, die in unmittelbarer Nähe gestohlen worden waren. Die Räder konnten dem Eigentümer zurückgegeben werden.

Die beiden Männer (43 und 34 Jahre alt) hatten bei ihrer Festnahme diverses Material und Werkzeug bei sich, mit dem beispielsweise Fahrradschlösser geknackt werden können. Einer der Männer führte zudem ein Messer und weißes Pulver, vermutlich Betäubungsmittel, mit sich.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen, wurde der 34-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 43-Jährigen lag ein Haftbefehl vor.

Die Männer erwarten nun Strafverfahren u.a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Fahrrädern und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei prüft außerdem, ob die Voraussetzungen für ein Messertrageverbot vorliegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell