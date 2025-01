POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Freitag (24.01.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 17.00 Uhr war ein 64-Jähriger mit seinem Honda in der Neuburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Stätzlinger Straße wollte der 64-Jährige nach links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt der 64-Jährige zunächst an. Parallel fuhr links ...

