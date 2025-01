Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Freitag (24.01.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 17.00 Uhr war ein 64-Jähriger mit seinem Honda in der Neuburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Stätzlinger Straße wollte der 64-Jährige nach links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt der 64-Jährige zunächst an. Parallel fuhr links neben ihm eine Straßenbahn. Beim anschließenden Linksabbiegen des 64-Jährigen kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn. Durch die Kollision wurde der 62-Jährigen Straßenbahnfahrer leicht verletzt. Der 64-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der Honda wurde im hinteren linken Bereich massiv beschädigt, die Straßenbahn wurde im vorderen Bereich leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 64-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell