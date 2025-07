Wolfach (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin kam es am Mittwochnachmittag in der Vorstadtstraße. Eine 85-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 16:15 Uhr die L96 in Fahrtrichtung Langenbach und wollte nach links auf den Parkplatz eines Geldinstituts einfahren. Bei dem Abbiegevorgang kollidierte sie mit einem ihr entgegenkommenden 39-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung ...

