Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Tödlicher Badeunfall

Kehl (ots)

Zu einem tödlichen Badeunfall kam es am heutigen Sonntagmorgen in Kehl. Gegen 08:20 Uhr teilten Zeugen über Notruf mit, dass sie beobachtet hätten, wie zunächst zwei Männer auf der "Passerelle"-Brücke standen und sich eine davon bis auf die Unterhose ausgezogen habe. Danach sei die Person in den Rhein gesprungen und flussabwärts geschwommen, wo sie jedoch nach kurzer Zeit die Kräfte verließen. Durch die unverzüglich entsandten Rettungskräfte konnte die Person im Bereich der Trambrücke leblos aus dem Wasser gezogen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation, welche vom Rettungsdienst und Notarzt fortgeführt wurde, verstarb die Person noch am Unglücksort. Die weiteren Ermittlungen zur Person, auch im benachbarten Ausland, werden durch die Kriminalpolizei Offenburg geführt.

/EWM

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell