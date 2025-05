Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter-Fahrer stößt mit Straßenbahn zusammen

Erfurt (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn wurde ein 12-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt. Der Unfall ereignete sich gestern Nachmittag gegen 16:40 Uhr in der Mainzer Straße in Erfurt. Während die Straßenbahn gerade anfuhr, näherte sich der Junge aus seitlicher Richtung, um die Schienen noch vor der Tram zu überqueren. Dabei kollidierte er mit der Bahn, stürzte und verletzte sich. Der 12-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (DS)

