Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nächtliche Verfolgungsfahrt endet im Fußballtor

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es in Erfurt zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 00:30 Uhr brach ein polizeibekannter 16-Jähriger bei einem Autohandel im Norden der Landeshauptstadt ein und stahl aus einer Lagerhalle einen VW Caddy. Kurze Zeit später wurde eine Streife in der Mühlhäuser Straße auf den jugendlichen Autofahrer aufmerksam. Als die Beamten ihn und den VW Caddy für eine Verkehrskontrolle anhalten wollten, ergriff der 16-Jährige die Flucht. Hierbei beschädigte er in der Luckenauer Straße mehrere geparkte Autos und verursachte dabei Sachschäden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Seine Flucht endete schließlich beim Sportzentrum Marbach. Dort stieß der VW Caddy gegen eine Einfahrt und kam schließlich in einem Fußballtor zum Stehen. Der Fahrer sowie mindestens elf weitere Insassen flüchteten anschließend zu Fuß, konnten jedoch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung gestellt werden. Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, u. a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und verbotenem Kraftfahrzeugrennens. Die weiteren Insassen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Neben der Erfurter Polizei waren Kräfte der Einsatzunterstützung Gotha und der Polizeihubschrauber im Einsatz. (DS)

