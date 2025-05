LPI-EF: Gas statt Bremse

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Erfurt erneut zu mehreren Einbrüchen in Fahrzeuge. In der Nacht zu Sonntag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Salinenstraße abgestellten VW ein und entwendeten einen Rucksack mit Bekleidung im Wert von etwa 50 Euro. Bereits in der Nacht zu Freitag wurde im Ernst-Neufert-Weg ein weiteres Fahrzeug Ziel von Einbrechern. Auch hier zerstörten die Täter eine ...

