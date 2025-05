Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gewitter mit Folgen

Suhl (ots)

Am Samstagabend kam es, aufgrund des heftigen Gewitters, im Bereich des Inspektionsdienstes Suhl, zu mehreren Einsätzen für die Polizei und Feuerwehr. In drei Fällen behinderten umstürzende Bäume den Straßenverkehr. Im Bereich zwischen Schmeheim und Dietzhausen und in Suhl-Goldlauter kommt jeweils ein Baum, quer auf der Fahrbahn, zum Erliegen. Hier gab es kein Durchkommen mehr und die Straße musste folglich, bis zur Hinternisbeseitigung, voll geperrt bleiben. Auf der Straße in Richtung Schleusingerneuendorf, wurde ein Baum am Straßenrand entwurzelt und hat dabei die Straßenbankette beschädigt.

