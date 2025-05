Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Als Unfallbeteiligter einfach weitergefahren! Zeugenaufruf

Schmalkalden (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer kam es am 02.05.2025 gegen 18:30 Uhr in der Schloßgartenstraße Ecke Renthofstraße in Schmalkalden. Ein Radfahrer fuhr aus Richtung Schloßgartenstraße in Richtung Renthofstraße. Ein PKW kreuzte den Weg des Radfahrers, sodass dieser ausweichen musste, schließlich zu Fall kam und sich verletzte. Der/Die PKW-Fahrer/in hielt aber nicht um den Pflichten eines Unfallbeteilgten nachzukommen, sondern entfernte sich vom Unfallort ohne sich über die Folgen zu vergewissern. Zeugen die Angaben zum Unfall machen können werden gebeten sich bei der PI Schmalkalden- Meiningen zu melden.

