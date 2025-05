Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneute Einbrüche in Autos

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Erfurt erneut zu mehreren Einbrüchen in Fahrzeuge. In der Nacht zu Sonntag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Salinenstraße abgestellten VW ein und entwendeten einen Rucksack mit Bekleidung im Wert von etwa 50 Euro. Bereits in der Nacht zu Freitag wurde im Ernst-Neufert-Weg ein weiteres Fahrzeug Ziel von Einbrechern. Auch hier zerstörten die Täter eine Scheibe und stahlen einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen im Gesamtwert von rund 200 Euro. Im Bereich der Rathenaustraße wurden die Scheiben eines VW Transporters sowie eines Seat eingeschlagen. Aus dem Seat entwendeten die Täter eine Regenjacke. Zudem schlugen Diebe auch im Ortsteil Egstedt, auf einem Parkplatz in der Forststraße, zu. Aus einem Mitsubishi stahlen sie eine Handtasche mit diversen Dokumenten, nachdem sie eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Bitte lassen sie keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zurück. Auch vermeintlich belanglose oder leere Taschen können das Interesse potenzieller Täter wecken und einen Einbruch begünstigen. (SE)

