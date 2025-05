Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen-und Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

Erfurt (ots)

Die Polizei im Erfurter Norden konnte am Wochenende mehrere E-Scooter-Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmitteln feststellen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei offenbar befreundete Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren auf dem Erfurter Anger kontrolliert. Beide führten ihre E-Scooter in deutlich alkoholisiertem Zustand. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden Frauen Werte über dem erlaubten Grenzwert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Sonntagmorgen war einer Polizeistreife eine 39-jährige Frau in der Magdeburger Allee aufgefallen, die ihren E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen führte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Weniger als 24 Stunden später wurde dieselbe Frau erneut mit einem E-Scooter in der Erfurter Innenstadt festgestellt. Auch diesmal reagierte der Drogentest positiv, was eine weitere Blutentnahme zur Folge hatte. Sollte die rechtsmedizinische Analyse des Blutes den Drogenverdacht bestätigen, wird die Wiederholungstäterin mit empfindlichen Bußgeldern im vierstelligen Bereich rechnen müssen. (ER)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell