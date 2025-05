LPI-EF: Versuchter Diebstahl endet mit Festnahmen nach Verfolgungsfahrt

Elxleben (ots) - Beamte der Polizei Sömmerda beabsichtigten am Sonntagmorgen in Elxleben einen 30 Jahre alten Mann mit seinem Pkw Fiat zu kontrollieren. Statt anzuhalten gab der Mann aber Gas und flüchtete teils mit stark überhöhter Geschwindigkeit. In Gispersleben stoppte das Fahrzeug abrupt, der Fahrzeugführer stieg aus und flüchtete zu Fuß in die Ortschaft. Bei einer Absuche der angrenzenden Straßenzüge konnte der Mann dann fußläufig festgestellt werden. Es ...

mehr