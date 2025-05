Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kiosk

Erfurt (ots)

Am Sonntagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk im Erfurter Norden ein. Gegen 08:00 Uhr schlugen sie eine Glastür ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Aus der Kasse entwendeten die Einbrecher etwa 600 Euro Bargeld. Darüber hinaus nahmen sie diverse Tabakwaren aus einer dahinter befindlichen Auslage an sich. Die genaue Menge ist derzeit noch unbekannt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Zeuge entdeckte wenig später die Beschädigungen und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

