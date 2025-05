LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo Erfurt

Landkreis Sömmerda (ots) - Samstagmorgen wurde einer 62-jährigen Frau in einem Supermarkt in Elxleben im Landkreis Sömmerda das Mobiltelefon gestohlen. Gegen 08:45 Uhr ließ die Frau ihren Einkaufsbeutel für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. Diese Gelegenheit nutzten bislang unbekannte Täter, um das Telefon aus dem Beutel zu entwenden. In der Schutzhülle des Geräts befanden sich zudem Bargeld in Höhe von etwa 180 Euro, eine Bankkarte sowie diverse ...

