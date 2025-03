Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Falscher Polizist

Am Donnerstag beendete eine Seniorin das Telefonat bei einem Betrugsversuch in Rottenacker.

Ulm (ots)

Am frühen Nachmittag erhielt die Seniorin einen Anruf. Der Betrüger gab sich als Polizist der Ulmer Polizei aus. Da sie den Anrufer nicht verstehen konnte, beendete sie das Telefonat. Zu einem erneuten Anruf des Betrügers kam es nicht. Später teilte sie der richtigen Polizei den Vorfall mit.

Um sich vor der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. - Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

