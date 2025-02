LPI-J: Fahrt unter Drogen beendet

Jena (ots) - Polizei und Rettungsdienst sind am Montagmorgen Am Steinborn zum Einsatz gekommen. Grund war der Unfall einer Radfahrerin, die beim Abbiegen von der Straße Im Ritzetal in den Steinborn stürzte. Bei der Befragung der jungen Frau stellte sich heraus, dass diese ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Rad zu Fall kam. Zur weiteren Untersuchung brachte sie das Rettungsteam in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte des Rad. Rückfragen bitte an: ...

