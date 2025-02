Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Traktor-Anhänger

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Serba: Ein Traktor samt Anhänger befuhr am Montagvormittag die Landesstraße von Serba in Richtung Hermsdorf und beabsichtigte in einem Waldstück (kurz vor einer Gaststätte) nach rechts in einen asphaltierten Weg einzubiegen. Beim Abbiegevorgang ragte der Anhänger des Gespanns derart auf die Gegenfahrspur, dass ein entgegenkommender Pkw mit diesem kollidierte. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Insassen im Pkw zum Teil schwer, sodass ein Rettungshubschrauber hinzukam. Die 77- und 81-jährigen Verletzten kamen anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme musste die Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Der 36-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt und muss sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

