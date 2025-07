Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mit Fahrrad gestürzt

Achern (ots)

Am Sonntagmittag kam es in der Antoniusstraße zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, bei dem sich ein 63-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Dieser befuhr gegen 13 Uhr die Antoniusstraße in Richtung Benz-Meisel-Straße bergabwärts und verlor mutmaßlich beim Überfahren der Bordsteinkante die Kontrolle über sein Fahrrad. Dabei verletzte sich der 63-Jährige schwer und wurde zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. /af

