Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Waltersweier - Mobile Toilette gesprengt, Zeugen gesucht

Offenburg, Waltersweier (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei haben nach der Sprengung einer mobilen Toilette am frühen Sonntagmorgen gegen 5:40 Uhr in der Straße "In der Spöck" die Ermittlungen eingeleitet. In den frühen Morgenstunden meldete ein Zeuge, einen lauten Knall und kurze Zeit später eine gesprengte mobile Toilette. Einzelteile der Toilette waren auf der Fahrbahn verteilt. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

